دواجن الهند تحظر في السعودية!

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مؤقتا استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من الهند بسبب مرض إنفلونزا الطيور عالي المخاطر.

وأوضح المدير العام لإدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي أن الحظر جاء بعد دراسة النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، التي تفيد نقلا عن وزارة الزراعة الهندية بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي المخاطر في تلك المنطقة.

وجاء في تقرير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والذي نشر على موقعها الإلكتروني، أنه تم في ديسمبر/كانون الأول الماضي العثور على فيروس H5N8 في قرية داساراحالي أسفر عن مصرع 9 من أصل 951 طيرا.

المصدر: رويترز + مباشر

أولغا رودكوفسكايا