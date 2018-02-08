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التلغراف: العتة باتت تهدد إرث البرلمان البريطاني!

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التلغراف: العتة باتت تهدد إرث البرلمان البريطاني!
Olaf Leillinger / wikipedia.org
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قالت "التلغراف" إن حشرة العتة باتت خطرا حقيقيا على البرلمان البريطاني بسبب انتشارها الكبير في أقمشة اللوحات والمقتنيات والأثاث الحضاري.

واستندت الصحيفة إلى تقارير قالت إن 20 ألفا من هذه الحشرات موجودة في حجرات البرلمان في ازدياد كبير يقترب من الوباء.

ودفعت بريطانيا 9 آلاف جنيه استرليني للقضاء على هذه الحشرة عام 2016 ولكن الآن هناك نوع جديد أشد فتكا بالأثاث.

المصدر: نوفوستي

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