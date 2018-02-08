ميركل تواجه انتقادات من داخل حزبها بسبب تنازلاتها

واجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل انتقادات من أعضاء في حزبها بسبب التنازلات التي قدمتها للاشتراكيين الديمقراطيين من أجل التوصل للاتفاق حول حكومة ائتلافية.

وقال كريستيان فون شتيتن، النائب عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تقوده ميركل، في حديث لقناة ARD التلفزيونية" أعتقد بأن تشكيلة الحكومة بصيغتها الحالية تعتبر خطأ سياسيا".

وأهم سبب الانتقادات لميركل هو التنازل عن حقيبة وزير المالية لصالح الاشتراكيين الديمقراطيين الذين احتفظوا بحقائب وزراء الخارجية والعدل والعمل.

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من جهة أخرى، كتبت صحيفة "بيلد" تقول إن ميركل كانت تسعى للبقاء في منصب المستشارة "مهما كان الثمن" وقد "أهدت الحكومة للحزب الاشتراكي الديمقراطي".

هذا، وتمكن تحالف المحافظين الذي يضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، يوم أمس الأربعاء، من التوصل إلى اتفاق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول تشكيل حكومة ائتلافية. وجاء ذلك بعد مشاورات صعبة بين الأحزاب، استمرت عدة أشهر، علما بأن ألمانيا تتعكز على حكومة تسيير أعمال منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر/أيلول 2017.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف