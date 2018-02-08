ألمانيا تبني أكبر سفن حربية للبحرية الإسرائيلية

بدأت المصانع الألمانية لبناء السفن أمس الأربعاء بتشييد 4 سفن "ساعر 6" الحربية الجديدة لتصبح أكبر سفن سلاح البحرية الإسرائيلية.

وأفاد المركز الصحفي للجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل تتوقع الحصول على هذه السفن خلال 3 سنوات لاستخدامها في حماية المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية وحقول الغاز الطبيعي الموجودة فيها.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: "في مدينة كيل الألمانية... في 7 فبراير/شباط جرت مراسم إطلاق بناء سفن "ساعر 6". وخلال السنوات الـ3 القادمة سيبدأ استخدامها تدريجيا في سلاح البحرية الإسرائيلية".

من جهته وصف قائد سلاح البحرية الإسرائيلية، إيلي شربيت، السفن التي بدأ بناؤها في ألمانيا، بأنها "أحد المكونات الأساسية للدرع الدفاعية العسكرية البحرية للبلاد.

ومن المتوقع أن تصبح هذه السفن بالإضافة إلى 3 سفن "ساعر 5" المصنوعة في الولايات المتحدة أكبر سفن في الأسطول الإسرائيلي.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا