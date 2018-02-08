بيلوسي تتفوق على فيدل كاسترو ومعمر القذافي!

سجلت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب ورئيس المجلس السابقة نانسي بيلوسي رقما قياسيا في 100 سنة ماضية، وذلك بعد أن تحدثت أمام الكونغرس لأكثر من 8 ساعات متواصلة!

ووفق البث المباشر للجلسات، بدأت بيلوسي البالغة من العمر 77 عاما، حديثها نحو العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي وأنهته بعد الساعة السادسة مساء، من دون انقطاع إلا لتناول جرعات من الماء ما يعني أن حديثها غطى كامل الدوام الرسمي.

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وصرحت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب أنها سوف تحتج بهذه الطريقة، إلى أن يضمن رئيس المجلس بول رايان أن يتم النظر إلى الهجرة جنبا إلى جنب مع الميزانية في جدول الأعمال.

أما على المستوى الدولي فاشتهر بالخطابات الطويلة الزعيمان الراحلان الكوبي فيدل كاسترو والليبي معمر القذافي.

كاسترو سجل زمنا قياسيا في الخطابة منذ عام 1960، حين ألقى كلمة في الأمم المتحدة استغرقت أربع ساعات و29 دقيقة، في حين أن خطاب القذافي في الأمم المتحدة كان أقل من ذلك واستغرق ساعتين وبضعة دقائق عام 2009.

فيما أطول خطاب في مجلس الأمن يعتبر لكريشنا مينون، المندوب الهندي في الأمم المتحدة عام 1957، حين تحدث حول أزمة كشمير لأكثر من ثماني ساعات، ما أدى إلى إصابته بانهيار عصبي كاد يكلفه حياته.

المصدر: وكالات

محمد الطاهر