تركيا: "غصن الزيتون" لم تؤثر على اقتصادنا سلبا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن عملية "غصن الزيتون" التي تشنها القوات المسلحة التركية في عفرين السورية، لم تؤثر على اقتصاد البلاد سلبا.

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وأضاف قالن في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء: "لم ينجم عن العملية أي تأثير سلبي على اقتصادنا، ولا نتوقع حدوث ذلك".

كما أكد أن العملية، التي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، تسير كما هو مخطط لها، وأنه تم تحييد ألف إرهابي، وتطهير أماكن حرجة ومهمة جدا، في إطار عملية "غصن الزيتون".

وعبر عن أمله في أن تكف الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم وحدات حماية الشعب الكردية "YPG" الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي المصنف إرهابيا في تركيا.

المصدر: TRT

رُبى آغا