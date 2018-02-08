بيونغ يانغ: لا نتوسل قط الاجتماع مع أي مسؤول أمريكي

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مسؤول رفيع قوله، إن بلاده لا تنوي عقد أي لقاء مع الأمريكيين خلال الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق يوم الجمعة في كوريا الجنوبية.

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وقال المدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة خارجية كوريا الشمالية، تشو يونغ سام، وفق وكالة أنباء بلاده، إن بيونغ يانغ "لم تتوسل قط لعقد حوار مع الولايات المتحدة وستظل على موقفها".

من المنتظر أن تزور لأول مرة النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية كيم يو-جونغ، الشقيقة الصغرى لكيم جونغ-أون كوريا الجنوبية ضمن الوفد الأولمبي الكوري الشمالي رفيع المستوى إلى أولمبياد بيونغ تشانغ .

ويرى مراقبون إنه من المتوقع أن تنقل يو-جونغ رسالة كيم جونغ-أون إلى الجنوب بصفتها " وكيلة له " بحكم الأمر الواقع، وستلعب دور الوسيط لنقل المخاوف من المجتمع الدولي عبر مسرح أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية إلى القيادة العليا في الشمال.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس