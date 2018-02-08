الشرطة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بالرشوة وخيانة الأمانة

تعتزم الشرطة الإسرائيلية، تقديم توصية إلى المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص قضايا فساد ورشوة وخيانة الأمانة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أنهت الشرطة التحقيقات فيما يعرف بـ"الملف 1000" المتعلق بتلقيه منافع وهدايا ممنوعة من أثرياء ورجل الأعمال أرنون ميلتشين.

ولم تحسم الشرطة قرارها بعد فيما يتعلق بعلاقته بمالك صحيفة "يديعوت احرونوت" في القضية الثانية المعروفة ب "ملف 2000"، حيث أجرت تحقيقات حول إجرائهما مساومات بهدف انحياز الخط التحريري للصحيفة لصالح نتنياهو.

ومن المتوقع أن تقدم الشرطة توصياتها إلى المستشار القضائي للحكومة، بعد التوصل إلى صيغة نهائية، ولتتحول الشبهات في الملفين إلى قضية واحدة.

من جانبه نفى نتنياهو الاتهامات المنسوبة إليه، ونشر في شريط فيديو في حسابه الخاص على "فيسبوك" قال فيه: "لن يكون هناك شيء، لأنني أعرف الحقيقة. ولكني واثق من أن الهيئات القانونية المختصة ستتوصل في نهاية المطاف إلى استنتاج واحد، إلى الحقيقة البسيطة: لا يوجد شيء".

وأضاف أنه "لا داعي للتوتر، ستكون هناك توصيات، ولافتات على غرار نتنياهو مذنب حتى تثبت براءته، وستمارس ضغوطات".

هذا وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، بأنها تشتبه رسميا بتلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رشى وبالاحتيال وإساءة الأمانة، في ملفين يتعلق أحدهما بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال، والآخر باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، وقضايا الفساد التي تم كشفها فيما يتعلق بصفقة شراء الغواصات من ألمانيا.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي