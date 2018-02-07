اتفاق تسوية حول الموازنة في الكونغرس الأمريكي لتفادي شلل حكومي

قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيلن، إنه توصل مع نظيره الديمقراطي تشاك شومر، لاتفاق طويل الأمد بشأن الموازنة لتجنب شلل في أداء الحكومة، وإرجاء قضية المهاجرين.

وأعلن الجانبان أنهما توافقا على حجم موازنتي 2018 و2019 ما يضع حدا لآلية التمويل قصير المدى التي كانت تحول دون تمكن الكونغرس من إجراء تغيير كبير في أولويات الموازنة الأميركية.

وقال ماكونيل حول الاتفاق المذكور:" لن يقول أحد أن هذا الاتفاق مثالي، لكننا بذلنا ما في وسعنا للتوصل إلى أرضية تفاهم".

من جانبه علق شومر على الاتفاق قائلا :" بعد أشهر من التعثر المالي، يشكل هذا الاتفاق حول الموازنة اختراقا فعليا. هذا الأمر سيضع حدا لسلسلة طويلة من أزمات التمويل التي أبطأت عمل الكونغرس وأضرت بطبقتنا الوسطى".

ويرى شومر أنه حقق انتصارا مهما، وخصوصا أن التسوية تنص على زيادة النفقات غير العسكرية في شكل يضاهي موازنة وزارة الدفاع. وبذلك، لن يشمل التقشف الذي فرضه الجمهوريون في بداية ولاية باراك أوباما على قطاعات التعليم والصحة ومجالات أخرى.

لكن هذا الاتفاق لا يزال يتطلب تصويت أعضاء مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب حيث موافقة المحافظين من جهة وقسم من الديموقراطيين المدافعين بشدة عن إصلاح في ملف الهجرة، غير مضمونة.

المصدر: "فرانس برس"

علي الخطايبة