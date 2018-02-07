أمريكي من أصول إفريقية يتقدم لوظيفة في داعش!

قدم الأمريكي من أصول إفريقية، وآرن كلارك، طلبا مرفقا بسيرته الذاتية لتنظيم "داعش" الإرهابي للحصول على وظيفة مدرس للغة الإنجليزية بصفوف التنظيم.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأربعاء رسالة كلارك لقيادة التنظيم جاء فيها: "أرغب بالحصول على منصب مدرس للغة الإنجليزية في التنظيم"، لافته في الوقت ذاته أن الرسالة كتبت وفقا لقواعد وآداب طلب العمل.

وأضاف كلاك في رسالته: "سابقا، عملت مدرسا للغة الإنجليزية، وأعتقد أن عملي معلما في جامعة الموصل سيمثل استمرارا مثمرا لمسيرتي المهنية".

ولفتت الصحيفة إلى أن كلارك البالغ من العمر 33 عاما، قدم طلبه تحت اسم أبو محمد الأمريكي، قال فيه إنه ولد في الولايات المتحدة، وأنه مولع بالتعليم والتعلم على أيادي الآخرين.

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وقالت الصحيفة إن كلارك تخرج من جامعة هيوستن وعمل مدرسا في تكساس قبل أن يغادر إلى السعودية ويعمل هناك مدرسا للغة الإنجليزية، موضحة أن الرسالة وقعت في أيدي باحثين من جامعة "جورج واشنطن"، تمكنوا بدورهم من الكشف عن هوية كلاك عن طريق المعلومات التي ذكرها في رسالته عن مستواه العلمي ومكان عمله السابق.

ورجح الباحثون في الجامعة انضمام كلارك لتنظيم "داعش" في العراق ويعيش حاليا هناك.

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان