الكرملين لا يستبعد عقد قمة ثلاثية مع أنقرة وطهران

أفاد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن لقاء لرؤساء روسيا وتركيا وإيران قد يعقد "إذا اقتضت الضرورة"، لكن لا يوجد اتفاق محدد بهذا الشأن في الوقت الحالي.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "الرئيس (فلاديمير) بوتين على اتصال مستمر مع كل من نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني. الاتصالات بينهم تحمل طابعا منتظما ويبحثون خلالها الأوضاع في الساحة السورية".

وأضاف بيسكوف: "الزعماء لا يستبعدون عقد لقاء قمة إذا اقتضت الضرورة، لكن حتى الآن لا توجد بعد اتفاقات محددة بهذا الخصوص".

وكان بوتين وروحاني أشادا أمس الثلاثاء في مكالمة هاتفية بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وأكدا على فعالية تعاون روسيا وإيران وتركيا في إطار عملية أستانا للتسوية السورية.

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وبعد المكالمة، أشار روحاني خلال مؤتمر صحفي في طهران، إلى ضرورة عقد اجتماع لرؤساء إيران وروسيا وتركيا "في المستقبل القريب"، وذلك في سياق حديثه عن العملية العسكرية التركية في عفرين شمال سوريا، حسبما أفادت وكالة مهر الإيرانية.

المصدر: وكالات

متري سعيد