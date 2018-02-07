واشنطن تتوعد بعقوبات "أكثر شدة" على بيونغ يانغ

كشف نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس عن أن بلاده بصدد إعداد حزمة عقوبات اقتصادية جديدة بالغة الشدة ضد كوريا الشمالية لتعطيل برنامجها النووي الصاروخي.

وأضاف بينس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد محادثاتهما في طوكيو اليوم: "الولايات المتحدة ستعلن في وقت قريب حزمة من العقوبات الأكثر شدة ضد كوريا الشمالية. سنواصل عزل بيونغ يانغ إلى أن تتخلى عن برامجها لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ البالستية".

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يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض في ديسمبر الماضي سلسلة من العقوبات على كوريا الشمالية وصفت بالأشد، وذلك على خلفية اختبارات نووية وصاروخية أجرتها في الأشهر الماضية.

المصدر: تاس

متري سعيد