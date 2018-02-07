تيلرسون يحذر روسيا من مغبة التدخل في انتخابات الكونغرس

حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون روسيا من مغبة التدخل في الانتخابات المرحلية المقبلة في الكونغرس المقررة في نوفمبر 2018.

وأكد تيلرسون أن مثل هذا التدخل سيؤدي إلى بعض "العواقب" إذا ما حدث، وقال في تعليق لفوكس نيوز: "هناك طرق متعددة يمكن للروس عبرها التدخل في الانتخابات وقد يستخدمون أدوات مختلفة لتحقيق ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم الاستمرار في التأكيد للروس أنه إذا كنتم تعتقدون أننا لا نرى ما تفعلونه، فأنتم على خطأ. نحن نرى كل ذلك ويجب عليكم التوقف. وإذا لم تتوقفوا عن ذلك، سيستمر تساقط العواقب على رؤوسكم".

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ورغم التهديد والوعيد، أكد تيلرسون أنه سيكون من الصعب جدا منع التدخل الروسي، إذا قررت موسكو ذلك.

وفي يناير من هذا العام، توقع مدير المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو أن تحاول موسكو التأثير في الانتخابات الأمريكية، فيما تصر واشنطن على أن الكرملين قد تدخل في الحملة الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2016.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين