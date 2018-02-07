الأمن الأمريكي يوقف سعوديا مرتبطا بالقاعدة حاول الحصول على رخصة طيران

أوقفت السلطات الأمريكية سعوديا يعتقد بأنه تلقى التدريب في معسكرات تنظيم القاعدة وسعى للحصول على رخصة طيران في ولاية أوكلاهوما المقيم فيها.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان صدر عنها الأربعاء، أن نايف عبد العزيز الفلاج (34 عاما)، قدم طلب تدريبه في معسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان عام 2000، وهو نفس المعسكر الذي تدرب فيه معظم منفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وأشارت الوزارة إلى أن الفلاج قدم إلى الولايات المتحدة عام 2011 بتأشيرة زيارة وبرفقة زوجته التي كانت طالبة آنذاك، وتلقى عام 2016 دروسا في الطيران في أوكلاهوما.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم كشف أمر الفلاج مؤخرا عندما طابق المحققون بصماته في السجلات الرسمية مع 15 بصمة رفعت عن وثيقة ضبطتها القوات الأمريكية داخل وكر لتنظيم القاعدة في أفغانستان في 2001.

وتبيّن أن الوثيقة المضبوطة تحمل رقما للطوارئ في السعودية مرتبط بوالد الفلاج.

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ولم تتطرق السلطات الأمريكية لذكر ما إذا كان هناك صلات أخرى تربط بين الفلاج واعتداءات 11 سبتمبر، التي كان 15 من منفذيها الـ19 سعوديين، وتلقوا دروسا في الطيران في الولايات المتحدة.

وأوقفت السلطات الأمريكية الفلاج في هيذرفورد في أوكلاهوما الاثنين الماضي، وأسندت إليه تهمة تزوير تأشيرة الدخول، وتضليل مكتب التحقيقات الفدرالي حول ماضيه، الأمر الذي يجعله عرضة للحبس بالتهمة الأخيرة وحدها في حال ثبوتها لـ10 سنوات.

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان