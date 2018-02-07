 
مباشر

الطيار الروسي يثير غيظ الإرهابيين حيا وميتا!

أخبار العالم

الطيار الروسي يثير غيظ الإرهابيين حيا وميتا!
مصدر مجهول / wikipedia.org
الطيار رومان فيليبوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ju87

أثارت استعادة روسيا لجثمان طيارها رومان فيليبوف الذي أسقطت طائرته سو -25 فوق إدلب، شقاقا داخل الجماعات الإرهابية، واتهمت "جبهة النصرة" فصيلا لم تسمه بالمسؤولية عن هذه الخطوة.

وادعت ما يعرف بـ"هيئة تحرير الشام"، جبهة النصرة سابقا، مجددا أن مسلحيها هم من أسقط الطائرة الحربية الروسية، إلا أنهم لم يعثروا على الجثمان وتفاجؤوا باختفائها حين وصلوا مكان حطام الطائرة.

وزعمت هذه الهيئة أن فصيلا "ثوريا" احتفظ بجثمان الطيار ورفض تسليمها إليها.

بالمقابل سخر نشطاء المعارضة في مواقع التواصل الاجتماعي من بيان جبهة النصرة، واتهموها بالتورط في هذه العملية، متسائلين كيف حصلت على بعض مقتنيات الطيار الشخصية، وأضاعت الجثة.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة