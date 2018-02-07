بيونغ يانغ مستاءة لنية استئناف المناورات في شبه الجزيرة الكورية

انتقدت كوريا الشمالية نية استئناف التدريبات العسكرية بين سيئول وواشنطن في شبه الجزيرة الكورية بعد اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية.

وكتبت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم الحزب الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء: "الولايات المتحدة تعلن عن استئناف تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية بعد انتهاء أولمبياد بيونغ تشانغ.. هذا تحد لجهود الشمال الرامية إلى تخفيف التوتر وخلق بيئة سلمية في شبه الجزيرة الكورية. استئناف هذه التدريبات، سيؤثر على العلاقات بين الكوريتين والوضع في شبه الجزيرة الكورية".

وكانت كوريا الشمالية قد انتقدت رسميا التدريبات العسكرية، معتبرة أن استئنافها من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وبهذا الصدد، بعث وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نهاية الشهر الماضي، ناشده فيها منع التحركات التي تعرقل تحسين العلاقات بين الكوريتين ومنها التدريبات العسكرية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله