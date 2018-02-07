لاریجانی يشيد بنتائج التعاون الروسي الإيراني في الشرق الأوسط

اعتبر رئیس مجلس الشوري الإيراني علي لاریجاني أن التعاون بین بلاده وروسیا قد أثمر بنتائج إیجابیة في المنطقة وخاصة على مسار الحل السیاسي في سوریا ومعالجة أزمات المنطقة.

وقال لاريجاني في طهران خلال استقبال رئیس لجنة العلاقات الخارجیة في مجلس "الدوما" الروسي لیونید سلوتسكي: "من الضروري مواصلة التعاون بین إیران وروسیا لتحقیق المزید من المنجزات".

واعتبر لاریجاني تشكیل لجنة برلمانیة علیا مشتركة بین إیران وروسیا، مبادرة عمل مناسبة لتعزیز مسیرة التعاون بین البلدین، مشيرا إلى أنه لا ینبغي على جمیع الأنشطة أن تركز فقط على سوریا وقضایا المنطقة، ومعربا عن ترحيب بلاده بالتعاون مع روسيا في سائر المجالات.

من جهته أشار سلوتسكي إلى اهتمام "الدوما" الروسي بمبادرة لاريجاني لتشكیل لجنة برلمانیة مشتركة، مؤكدا على مدى جدية التعاون بین الجانبین.

المصدر: إرنا

نتاليا عبدالله