أردوغان سيجتمع بمسؤولين أوروبيين كبار في بلغاريا

نقلت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قوله، إن مسؤولين كبار في الاتحاد سيجتمعون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببلغاريا في مارس المقبل.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن اللقاء المزمع ستبحث خلاله العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وكذلك قضايا إقليمية ودولية.

وجاء في الدعوة التي وجهت إلى أردوغان من قبل المسؤولين الأوروبيين: "ستكون هذه فرصة طيبة لإجراء تقييم مشترك لمسائل الاهتمام المشترك والتطورات الأخيرة في بلدكم، بما فيها ما يتعلق بسيادة القانون والحريات الأساسية، اللذين ما زالا يمثلان الأساس لنسيج وآفاق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

ووفقا لـ "رويترز"، فقد كشف دبلوماسيون أوروبيون لها في بروكسل أن جهات في الاتحاد الأوروبي وافقت على مضض على الاجتماع مع الرئيس التركي، الذي سيعقد في مدينة "فارنا" البلغارية.

وسيشارك من الجانب الأوروبي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وتدهورت العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي منذ محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا منتصف يوليو 2016.

لكن الاتحاد الأوروبي يعتمد أيضا على تركيا، التي تضم ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، في دعم مجال الأمن وفي إحكام السيطرة على الهجرة من الشرق الأوسط.

المصدر: "رويترز"

علي الخطايبة