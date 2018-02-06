أمريكا تدرس إنهاء تعليق المساعدات لباكستان

تدرس الولايات المتحدة إنهاء تعليق المساعدات الأمنية لباكستان، إذا اتخذت إجراءات حاسمة ودائمة ضد الجماعات المتشددة على أراضيها، بحسب الخارجية الأمريكية.

وقال جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "ربما نبحث إلغاء التعليق عندما نرى إجراءات حاسمة ودائمة لمعالجة مخاوفنا، بما في ذلك استهداف كل الجماعات الإرهابية التي تنشط على أراضيها بلا استثناء".

وأعلنت الحكومة الأمريكية الشهر الماضي، أنها ستعلق تقديم مساعدات أمنية لباكستان يبلغ حجمها 900 مليون دولار على الأقل، إذا اتخذت حكومة إسلام آباد إجراءات ضد حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني المتشددتين.

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ورفضت باكستان الاتهامات بالتقاعس عن التصدي للمتشددين الذين يقاتلون حكومة أفغانستان والقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة هناك من مخابئ على الجانب الباكستاني من الحدود بين البلدين.

المصدر: رويترز