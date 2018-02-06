"صديق ترامب" في بيروت يصدر لأبنائه جوازات سفر لبنانية (فيديو)

استقبل وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، المحامي والسياسي الأمريكي من أصل لبناني، توم براك، المعروف بصداقته لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الوضع في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية الأمريكية.

واستغل المسؤول الأمريكي زيارته لبيروت لتسلم "إخراجات قيد" لأولاده بعد استعادته مع عائلته الجنسية اللبنانية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية