غواصة كندية ترصد حركة الملاحة بمحاذاة سواحل كوريا الشمالية

ذكرت قناة "CBS" الأمريكية أن الغواصة الكندية "Chicoutimi" تقوم في الوقت الراهن بدوريات بمحاذاة شبه الجزيرة الكورية بهدف مراقبة توريد محتمل لبضائع إلى كوريا الشمالية.

ووفقا للقناة الأمريكية، فإن مهمة الغواصة الكندية المذكورة تكمن في مراقبة جميع السفن العسكرية والمدنية "التي تقوم بأنشطة مشبوهة" في المياه الدولية القريبة من سواحل كوريا الشمالية.

كما تقوم الغواصة أيضا برصد غير ملحوظ لحركة الطيران من وإلى أراضي كوريا الشمالية.

وأشارت القناة إلى أن الغواصة العسكرية الكندية تقوم بأول رحلة طويلة لها بعد الانتهاء من عملية تصليح مطوله جراء اشتعال حريق على متنها بعد أيام فقط من شرائها من بريطانيا في أكتوبر 2004، وكانت حينذاك لا تزال في المياه الإقليمية البريطانية بالقرب من ميناء "غاليفاكس" في مقاطعة سكوتلاندا البريطانية، ولقي أحد أفراد طاقم الغواصة مصرعه في الحريق، وأصيب 9 آخرون بحالات اختناق.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة