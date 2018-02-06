انفجار قوي في مصنع لأجهزة الراديو في العاصمة الأذربيجانية

دوى انفجار قوي داخل مصنع لأجهزة الراديو، في العاصمة الأذربيجانية باكو، أدى إلى اندلاع حريق.

وأفادت وكالة "سبوتنيك أذربيجان" بأن الانفجار وقع في الساعة 19:15 حسب التوقيت المحلي في مصنع تابع لوزارة الصناعات الدفاعية الأذربيجانية.

وأكدت وزارة الصحة أن الانفجار لم يسفر عن إصابات. وذكر شهود عيان أنه وصلت إلى مكان الحادث أكثر من 10 سيارات الإطفاء والإسعاف. وتم إغلاق الطرق في المنطقة المحيطة.

ولم يتم الكشف عن أسباب الانفجار.

المصدر: سبوتنيك أذربيجان

أنطون زوييف