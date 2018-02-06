إسرائيل تبني منطقة مختلطة للصلاة قرب حائط البراق

بدأت إسرائيل أعمال بناء منطقة للصلاة المختلطة بين النساء والرجال اليهود بجانب حائط البراق في القدس بعد جدل طويل في المجتمع الإسرائيلي بهذا الشأن.

ومن المقرر بناء منطقة دائمة للصلاة المختلطة بدلا من المنطقة المختلطة المؤقتة الموجودة حاليا.

وقررت الحكومة الإسرائيلية بناء منطقة مختلطة للصلاة يوم 31 يناير/كانون الثاني عام 2016 بعد مناقشات حادة مع أوساط اليهود المتشددين، استمرت منذ عام 2012. وتم الاتفاق على أن يكون للمنطقة المختلطة مدخل مشترك مع منطقة أخرى يفصل فيها الرجال عن النساء.

وفي يونيو/حزيران أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعليق الاتفاق بشأن المدخل المشترك، لكنه وعد بمواصلة تنفيذ الخطة لبناء منطقة صلاة مختلطة.

وقال مسؤول في مكتب نتنياهو، أمس الاثنين: "رئيس الوزراء أمر في يونيو/حزيران بتسريع بناء المنطقة الجديدة. وما نراه اليوم هو تنفيذ هذا الأمر".

جدير بالذكر أن الخطة حظيت بالترحيب من قبل الأوساط الليبرالية والمدافعين عن حقوق المرأة، فيما عارضتها القوى المحافظة والمتشددة. ودعا عدد من الساسة إلى وقف تنفيذها. وكانت هناك مرافعات طويلة في المحكمة العليا بشأن القضية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

أنطون زوييف