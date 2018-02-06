محكمة بريطانية ترفض طلب أسانج إسقاط مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه

رفضت محكمة بريطانية اليوم الثلاثاء طلب مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إسقاط مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في بريطانيا.

وقالت القاضية إيما أربوثنوت إنها لا ترى أساسا لإسقاط مذكرة الاعتقال.

من جانبه، كتب جوليان أسانج في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "القاضية رفضت النقطة الأولى ومن المتوقع أن يستمع القضاء إلى النقاط الأخرى ويتخذ قراره حولها".

وأوضح أسانج أن القضية التي رفعها تضم 4 نقاط، وفي حال تمت الموافقة على نقطة واحدة منها، سيتم سحب مذكرة الاعتقال.

وأضاف أن كل ما تنشره وسائل الإعلام عن خسارته للقضية غير صحيح، لأن المرافعات لا تزال مستمرة، وهو خسر النقطة الأولى فقط.

وكان محامي أسانج قد صرح الأسبوع الماضي بأنه يجب إسقاط مذكرة الاعتقال بحق موكله، إذ أن القضاء السويدي أغلق التحقيقات معه في قضية اغتصاب.

ولا يزال أسانج يقيم بسفارة الأكوادور في لندن منذ عام 2012، وحصل على الجنسية الأكوادورية، لكنه لا يستطيع مغادرة مبنى السفارة خوفا من الاعتقال في بريطانيا وتسليمه للولايات المتحدة لاحقا.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف