تستمر السلطات البولندية في حملتها الرامية إلى إزالة النصب التذكارية التي شيدت على أراضيها في أعقاب تحرير الجيش الأحمر لها وخلال عضويتها في حلف وارسو ونظام حكمها الاشتراكي.

وأعلن رئيس جمعية "كورسك" الوطنية العسكرية البولندية يجي تيتس أن سلطات بلاده تخطط لإزالة 30 نصبا تذكاريا مكرسة لجنود الجيش الأحمر، وذلك بعد إعادة ترميمها بجهود الجمعية.

وأضاف تيتس أن من أصل 600 نصب تذكاري للجنود السوفييت، لم يتبق في بولندا سوى 230 نصبا فقط.

وكان الرئيس البولندي أندجي دودا قد وقع في يوليو 2017 على "قانون إلغاء الشيوعية" القاضي بإزالة النصب التذكارية التي تمجد الحضور السوفيتي في بولندا.

وتعرضت العديد من النصب التذكارية السوفيتية مرارا للتدنيس في بولندا وأصبحت في حالة يرثى لها.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية الحكومة البولندية مرارا على الحرب التي أعلنتها ضد المعالم السوفيتية، ولاسيما بعد هدم نصب تذكاري يرمز للعلاقة الوثيقة التي تربط تاريخ بولندا بالجيش الأحمر ودوره في تحريرها من الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

المصدر: lenta.ru

ألكسندر توميلين