بيونغ يانغ: واشنطن تسعى إلى استهدافنا بضربة استباقية محدودة

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بمحاولة تأزيم الوضع في شبه الجزيرة الكورية عن طريق "نشر مواقع نووية كبيرة" على مقربة من حدودها والاستعداد لضربة استباقية ضدها.

وقال جو يونج تشول مبعوث كوريا الشمالية لمؤتمر نزع الأسلحة برعاية الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: "طبيعة ونطاق التعزيزات العسكرية الأمريكية تشير إلى نية توجيه ضربة استباقية لبلادنا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "المسؤولون الأمريكيون وبينهم وزير الدفاع ومدير المخابرات، تحدثوا مرارا عن التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية لتبرير حججهم للخيار العسكري، وتوجيه ضربة استباقية محدودة ضد جمهوريتنا".

المصدر: رويترز

أحمد باديان