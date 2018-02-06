نائب رئيس حزب تركي منتقدا أردوغان: السوريون يتحرشون بفتياتنا

كال نائب رئيس حزب الوطن التركي ياشار أوكويان الاتهامات للاجئين السورين في تركيا "لتخليهم عن القتال من أجل وطنهم"، بينما يتحرشون بالفتيات في تركيا. بحسب تعبيره.

ونقلت صحيفة زمان عن مقابلة تلفزيونية لأوكويان تصريحات بشأن السوريين في تركيا، زعم فيها أن ملايين السوريين الذين من المفترض أن يقاتلوا من أجل بلدهم يدخنون الشيشة في تركيا، وبعضهم يثيرون الإرهاب والفوضى ويتحرشون بعيونهم بالفتيات التركيات.



وقال أوكويان إن "بعض هؤلاء اللاجئين هتكوا عرض طفلة في الثانية من العمر مما تسبب في وفاتها" على حد زعمه، مطالبا إياهم "بالعودة إلى وطنهم المحتل".



وشدد أوكويان على أنه ليس عنصريا ولا يكن الكراهية للأجانب.



وعلق أوكويان على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تخصيص وحدات سكنية للسوريين قائلا: "اللهم احفظ لي عقلي".



وتحتضن تركيا ثلاثة ملايين ونصف المليون من اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في سوريا، ويعيش معظمهم في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.



المصدر: زمان