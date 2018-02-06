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أردوغان يعلن نهجا نحو الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع الدفاعي

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أردوغان يعلن نهجا نحو الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع الدفاعي
AFP Alberto PIZZOLI
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستسعى للامتناع عن مشتريات الأنظمة الدفاعية الأجنبية التي يمكنها إنتاجها محليا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله: "لن نشتري من الخارج أيا من المنتجات والأنظمة والبرمجيات الممكن تصميمها وإنتاجها وتطويرها في بلادنا، باستثناء الحالات الطارئة".

وأضاف أردوغان: "إذا اقتضت الضرورة سننفق المزيد من الوقت والمال لتطوير تصاميمنا ومنتجاتنا ونظمنا وبرمجياتنا الخاصة".

وأشار أردوغان خلال اجتماع للمسؤولين في حزب العدالة والتنمية بالبرلمان إلى استعداد أنقرة للتعاون مع تلك الشركات الأجنبية التي تلبي شروط تركيا في مجال الدفاع.

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هذا، وقد وقعت شركتا "أسيلسان" و"روكيتسان" التركيتان للصناعات الدفاعية، خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانيول ماكرون، عقدا مع شركة "يوروسام" الفرنسية – الإيطالية حول دراسة تطوير منظومة للدفاع الجوي.

كما وقعت تركيا في العام الماضي عقدا مع روسيا لتوريد أنظمة "إس 400" الصاروخية للدفاع الجوي. وأعرب الجانب التركي عن أمله في إطلاق إنتاج مشترك لأنظمة الدفاع الجوي في المرحلة المقبلة.

المصدر: الأناضول

أنطون زوييف

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