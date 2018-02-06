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انحراف طائرة كورية جنوبية واشتعالها خلال عرض سنغافورة الجوي

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انحراف طائرة كورية جنوبية واشتعالها خلال عرض سنغافورة الجوي
Reuters
مجموعة الطيران الكورية الجنوبية "النسود السود"
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اصطدمت طائرة حربية من مجموعة الطيران الكورية الجنوبية "النسور السود" بسياج  مطار تشانجي الدولى في سنغافورة اليوم خلال مشاركتها في عرض جوي هناك مما أدى إلى اشتعالها.

وقالت وكالة الطيران المدني في سنغافورة، إن الطيار أصيب بجروح طفيفة نتيجة الحادث.

وأشارت إلى أن الطائرة كانت تستعد للإقلاع للمشاركة في برنامج تحليق جوي ولكنها انحرفت عن مسارها على مدرج الإقلاع وبعد الاصطدام بالسياج اندلعت النيران بها.

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

 

 

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