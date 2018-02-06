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تغريدة ترامب تثير الجدل مجددا في بريطانيا

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تغريدة ترامب تثير الجدل مجددا في بريطانيا
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أثارت تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا عقب انطلاق احتجاجات على تمويل الرعاية الصحية في هذا البلد، أثارت حفيظة بعض المسؤولين البريطانيين.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، "الديمقراطيون يضغطون من أجل رعاية صحية شاملة في حين أن الآلاف يتظاهرون في المملكة المتحدة لأن نظامهم سينهار ولا يعمل".

وفي رد على  تغريدة ترامب، كتب وزير الصحة البريطاني، جيريمي هانت، في حسابه على تويتر، "إنه قد يختلف مع آراء المتظاهرين الذين خرجوا يوم السبت لكن لا أحد منهم يريد العيش في نظام لديه 28 مليون شخص من دون تغطية صحية"، في إشارة إلى الوضع في الولايات المتحدة.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها تغريدات ترامب حالة من الغضب في بريطانيا.

ففي أواخر نوفمبر من عام 2017، أثار ترامب جدلا عالميا بعد إعادته نشر ما يقول نقاد إنه مشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي معادية للمسلمين من مجموعة يمينية متطرفة مقرها بريطانيا تزعم أنها تصور العنف الذي يقوم به مسلمون، في حين لم يتم التحقق من صحة مقاطع الفيديو في هذه المشاركات.

وقد أثارت تغريدات ترامب خلافا بين البيت الأبيض ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قالت إن ترامب "أخطأ" بإعادة نشره مواد من مجموعة وصفتها بأنها تنشر "روايات حقودة".

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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