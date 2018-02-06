تغريدة ترامب تثير الجدل مجددا في بريطانيا

أثارت تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا عقب انطلاق احتجاجات على تمويل الرعاية الصحية في هذا البلد، أثارت حفيظة بعض المسؤولين البريطانيين.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، "الديمقراطيون يضغطون من أجل رعاية صحية شاملة في حين أن الآلاف يتظاهرون في المملكة المتحدة لأن نظامهم سينهار ولا يعمل".

The Democrats are pushing for Universal HealthCare while thousands of people are marching in the UK because their U system is going broke and not working. Dems want to greatly raise taxes for really bad and non-personal medical care. No thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2018 г.

وفي رد على تغريدة ترامب، كتب وزير الصحة البريطاني، جيريمي هانت، في حسابه على تويتر، "إنه قد يختلف مع آراء المتظاهرين الذين خرجوا يوم السبت لكن لا أحد منهم يريد العيش في نظام لديه 28 مليون شخص من دون تغطية صحية"، في إشارة إلى الوضع في الولايات المتحدة.

I may disagree with claims made on that march but not ONE of them wants to live in a system where 28m people have no cover. NHS may have challenges but I’m proud to be from the country that invented universal coverage - where all get care no matter the size of their bank balance https://t.co/YJsKBAHsw7 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 5 февраля 2018 г.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها تغريدات ترامب حالة من الغضب في بريطانيا.

ففي أواخر نوفمبر من عام 2017، أثار ترامب جدلا عالميا بعد إعادته نشر ما يقول نقاد إنه مشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي معادية للمسلمين من مجموعة يمينية متطرفة مقرها بريطانيا تزعم أنها تصور العنف الذي يقوم به مسلمون، في حين لم يتم التحقق من صحة مقاطع الفيديو في هذه المشاركات.

وقد أثارت تغريدات ترامب خلافا بين البيت الأبيض ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قالت إن ترامب "أخطأ" بإعادة نشره مواد من مجموعة وصفتها بأنها تنشر "روايات حقودة".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله