إندونيسيا.. إجلاء الآلاف بسبب الفيضانات

أجلت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء آلاف السكان عن العاصمة جاكرتا بسبب الفيضانات التي اجتاحتها عقب أمطار غزيرة.

وأعلن أنيس باسويدان حاكم جاكرتا أن السلطات أجلت آلاف السكان عن العاصمة رغم أن منسوب الأنهار الذي ارتفع جراء إطلاق المياه من خزان رئيسي بدأ بالانخفاض.

ولفت باسويدان إلى أن الفيضانات تسببت في نزوح نحو 6500 شخص عن مناطق جنوبي وشرقي العاصمة.

Impressive flood in Indonesiapic.twitter.com/7f7APDmKEY — MONTAUD Andre pro (@MontaudPro) ٦ فبراير، ٢٠١٨

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وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضت في وقت سابق، أنهارا من المياه المحملة بالطين تجتاح الشوارع وتجرف الأشجار وبعض المباني في المنطقة الجبلية المحيطة بجاكرتا.

وذكرت الشرطة أن الأمطار تسببت في انهيارات أرضية في مدن صغيرة تحيط بجاكرتا، وأن نحو 8 أشخاص فقدوا بعد انهيارين أرضيين قرب مدينة بوجور.

المصدر: رويترز

أحمد باديان