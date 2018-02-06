العميد حسين سلامي: نملك تقنية صاروخية لا توجد لدى أمريكا وروسيا!

أعلن نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أن لدى بلاده تقنية صاروخية لا توجد في الولايات المتحدة وروسيا.

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ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن سلامي تأكيده أن بلاده أغلقت جميع طرق "الحرب العسكرية" أمام العدو، وأنها "حاليا متفوقة في اختيار الأساليب العسكرية في التغلب على مصالح العدو الحيوية".

وجدد القائد العسكري الإيراني قائلا في ملتقى تنسيقي بشأن ذكرى الثورة الإيرانية أمس: "دون مبالغة أقول لكم بصدق ونظرة واقعية أن جميع طرق العدو العسكرية وصلت إلى طريق مسدود".

وأوضح سلامي في هذا الصدد أن بلاده اليوم يمكنها "إطلاق صاروخ يستهدف القطع المتحركة بدقة تامة، بصاروخ باليستي وليس بصاروخ كروز، وبسرعة تعادل ثماني مرات سرعة الصوت، هذا في الوقت الذي كانت فيه جميع أبواب العلم والتقنية مغلقة أمام إيران".

وأضاف في هذا الشأن: "أقول واثقا أن هذه التقنية لا توجد في أميركا أو روسيا، وفقط موجودة في إيران، لأن روسيا لديها صاروخ باسم (إسكندر) وهو صاروخ دقيق إلا أنه خاص بالنسبة للأهداف الثابتة".

وساق نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني أمثلة عن إنجازات بلاده التقنية، مشيرا إلى أن "شركة (مبنا) بتصنيعها المضخات الهوائية والتوربينات أصبحت من الشركات العالمية المرموقة في هذا المجال، حتى أنها تصنع محركات الطائرات وتعاقدت معها شركة لوفتهانزا".

ورأى سلامي أن "العدو يحاول إخفاء الإنجازات التي حققتها الجمهورية الإسلامية، ويحاول بث انعدام الثقة واليأس في أوساط المجتمع، لإظهار أن النظام الإسلامي غير ناجح في تطبيق سيادة الشعب الدينية".

كما عبّر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عن ثقته في أن بلاده لن تواجه حربا عسكرية، وذلك لأن العدو "إذا دخل في حرب عسكرية معنا فانه سيهزم بالتأكيد".

وأكد سلامي أن بلاده تعلم ما يفكر فيه أعداؤها بقوله: "نحن نسمع صوت العدو خلف أجهزة اللاسلكي ونعرف ما يقول".

المصدر: فارس

محمد الطاهر