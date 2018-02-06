سفير روسيا لدى بيونغ يانغ يحذر من كارثة إنسانية في كوريا الشمالية

اعتبر السفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، تسببت في تدهور حاد للوضع الإنساني في البلد المذكور.

وقال ماتسيغورا بعد اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء: "الحالة الإنسانية في كوريا الشمالية آخذة في التدهور من عدة اتجاهات، واليوم أصبح من المستحيل تقديم المساعدات الإنسانية وحتى الغذاء للشعب الكوري بما يعانيه".

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ولفت ماتسيغورا إلى أن أحدث مركز لعلاج الأورام النسائية في كوريا الشمالية توقف كليا عن العمل، بسبب عدم توفر قطع الغيار بعد حظر استيرادها بموجب العقوبات.

وأكد أنه أطلع اللجنة خلال الاجتماع على حقيقة الوضع الإنساني هناك، مشيرا إلى أن اللجنة يجب أن لا تلعب دور "الشرطي الذي يشرف على عمليات التفتيش وتنفيذها، وأن تسهم في تقديم المساعدات إلى الجهات المشاركة في إيصالها، ولاسيما الأغذية والأدوية".

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان