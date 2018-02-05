اختفاء 800 مليون دولار من ميزانية البنتاغون

أفادت صحيفة "politico" الأمريكية، بعدم تمكن إدارة الإمداد التابعة للبنتاغون، من تقديم الوثائق المطلوبة بشأن نفقات تتجاوز 800 مليون دولار، مستشهدة بنتائج تدقيق لحسابات الإدارة.

وذكرت الصحيفة أن مراجعة حسابات البنتاغون التي أجرتها شركة "Ernst & Young" في ديسمبر من العام الماضي، كشفت عن تقديم إدارة الإمداد، التقارير الصحيحة عن أعمال تشييد للوحدة الهندسية وغيرها من الوحدات التابعة للجيش الأمريكي بكلفة 465 مليون دولار.

ووفقا للصحيفة، فإن إدارة البنتاغون لم تتمكن أيضا، من تقديم الوثائق الكافية لعدد من مشاريع تشييد وبناء تبلغ قيمتها 384 مليون دولار.

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وقد وجد متخصصو "Ernst & Young"، الذين حللوا بيانات السنة المالية 2016، عددا آخر من الانتهاكات، لاسيما بعدم وجود بيانات عن استخدام أنظمة معدات الحاسوب في الوحدات، تقدر قيمتها بـ 100 مليون دولار.

وتشير politico"، إلى أن رئيس إدارة الإمداد، داريل وليامز، أكد أنه لم يتفاجأ من نتيجة هذه المراجعة، قائلا إن "وحدة الدعم والإمداد تعتبر أكبر وأعقد شعب وزارة الدفاع التي اجتازت عملية التدقيق، لذا لم نتوقع في المراحل الأولى من تقرير التدقيق نتائج نظيفة.. نحن الآن بحاجة إلى استخدام استنتاجات التدقيق وتركيز الجهود على تصحيح الحالة، ووضع خطة عمل من أجل الحصول على أقصى فائدة من التدقيق".

المصدر: تاس

إياد قاسم