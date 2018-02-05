لا شماتة في الموت.. مصير ناشط أوكراني شمت بـ "طيار سو25"!

لقي الناشط الأوكراني ليونيد كراسنوبولسكي الذي شارك في العمليات العسكرية داخل منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، مصرعه بحادث سير في إحدى مدن مقاطعة دنيبرو وسط البلاد.

خبر وفاة الناشط الأوكراني قد يكون عاديا، لولا أنه جاء بعد يوم واحد فقط من سخريته من الطيار الروسي الذي قتل يوم السبت الماضي في سوريا بعد إسقاط طائرته "سو 25" في ريف إدلب.

وقبل وفاة كراسنوبولسكي بوقت قصير، كتب على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أسفل صورة كلب وقط وهما يقولان: "أسقطوا (سو – 25).. هيا نذهب لنشاهد".

وفي اليوم التالي، وصف كراسنوبولسكي الطيار الروسي بالخائن، و زعم أن "(الطيار الروسي المتوفى) رومان فيليبوف، مواطن من سيمفيروبول وكتب: "لقد خدم سابقا في الجيش الأوكراني وخان وطنه".

لكن الطيار الروسي في الواقع من مواليد مقاطعة فورونيج جنوبي موسكو، وخدم عسكريا في بريموري ولا علاقة له بالقوات المسلحة الأوكرانية.

يشار إلى أن منشور كراسنوبولسكي، في الفيسبوك حول الطيار الروسي، تلقى الكثير من التعليقات عن شماتته بالطيار الروسي، فلعل كراسنوبولسكي لم يكن يتوقع أن يباغته الأجل المحتوم بهذه السرعة بعد شماتته بالطيار الروسي، فاللهم لا شماتة في الموت!!

المصدر: نوفوستي