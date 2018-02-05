موظف سي إن إن يعثر على وثائق سرية تخص الأمن الداخلي الأمريكي

عثر موظف قناة "سي إن إن" على وثائق، تركها رجال وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على متن طائرة، كانت تتضمن معلومات حول تحقيق الأمن خلال بطولة كرة القدم الأمريكية.

وأوضحت "سي إن إن" أن بعض الوثائق كانت تتعلق برد فعل سلطات مدينة مينيابوليس، التي استضافت "سوبر بول" (نهائيات مباريات كرة القدم الأمريكية) يوم أمس الأحد، على تدريبات تحاكي هجوما باستخدام الجمرة الخبيثة في آخر يوم من البطولة.

وأضافت القناة أن بعض الوثائق عليها عبارات: "للاستخدام الداخلي فقط" و"خاص بالأمن القومي".

ولم تتمكن "سي إن إن" من الحصول على تصريح رسمي من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حول الأشخاص الذين تركوا الوثائق على متن الطائرة، فيما لم تحدد أيضا تاريخ العثور على الوثائق المذكورة.

المصدر: "إنترفاكس"

ألكسندر توميلين