الشرطة الصينية تعتقل 1200 مجرم خلال ليلية!

ألقت الشرطة الصينة في ولاية تشيجيانغ شرقي البلاد، القبض على أكثر من 1200 من المجرمين أعضاء في عصابات، وذلك خلال حملة تفتيش تمت في ليلية واحدة.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن الشرطة قامت بحملات تفتيش متزامنة، ليلة الـ26 من يناير الماضي، في جميع أنحاء تشيجيانغ بمشاركة أكثر من 5000 ضابط أمن.

وضبط خلال هذه العملية الأمنية 250 وحدة سلاح ناري وجارح،

وأصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم ومجلس الدولة الصيني أواخر يناير، أوامر بشن حملات واسعة النطاق ضد الجماعات الإجرامية في أنحاء الصين.

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كما شنت إدارة أمن المقاطعة في نوفمبر من العام الماضي، حملة ضد العصابات التي تنشط في المقاطعة، وفتحت بعد ذلك تحقيقا في القضية.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم