إيران تبدأ بتصنيع طائرة مسيرة مزودة بقنابل ذكية

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الاثنين، عن بدء إنتاج طائرة "مهاجر 6" المسيرة والمزودة بقنابل "قائم" الذكية.

وخلال حفل الافتتاح الذي جاء في إطار الاحتفال بالذكرى الـ39 للثورة الإسلامية في البلاد، وصف حاتمي "مهاجر 6" بأنها "أحد الإنجازات الهامة للصناعة الدفاعية" الإيرانية.

وبحسب حاتمي، فإن هذه الطائرة المسيرة قادرة على حمل أنواع مختلفة من حمولات "للمراقبة والاستطلاع والقتال، وستمنح القوات المسلحة القدرة على تأدية مهامها على نطاق عملياتي واسع، بما في ذلك إمكانية مراقبة جوية طويلة الأمد وتدمير أهداف مختلفة بدقة عالية.

وأضاف أن من ميزات هذه الطائرة أيضا قدرتها على إرسال المعلومات مباشرة وعلى مدار الساعة إلى مراكز القيادة والتحكم، وتوفير مراقبة استخبارية واسعة لمحيط العمليات، مشيرا إلى أن "مهاجر 6" بإمكانها الهبوط والإقلاع في مدرج طيران قصير.

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المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية

متري سعيد