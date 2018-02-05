مقتل طيار بتحطم مروحية عسكرية في اليابان

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، مقتل طيار عسكري بتحطم مروحية عسكرية من طراز "أباتشي" غربي اليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.اتش.كيه"، عن وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، قوله: "الهليكوبتر تابعة لقوة الدفاع الذاتي البرية وسقطت في منطقة ساجا أثناء تدريب.. المسؤولون يقيمون حجم الأضرار في موقع الحادث".

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وبثت الهيئة لقطات لرجال الإطفاء وهم يخمدون نيرانا مندلعة داخل منزل فيما تنبعث سحب الدخان من السطح والنوافذ.

المصدر: رويترز

أحمد باديان