"جمهورية" ماكرون يخسر مقعدين في انتخابات جزئية

فقد حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام!"، الاثنين، مقعدين في البرلمان، في أول اختبار انتخابي للحزب بعد فوزه بالأغلبية في يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام، فاز بالمقعدين بالمجلس الأدنى في البرلمان، الحزب الجمهوري المحافظ الذي يتزعمه لوران ووكيز، المعارض لماكرون والذي يرى أن الرئيس بعيد تماما عن الريف الفرنسي وضعيف من الناحية الأمنية.

ووصف ووكيز في بيان، النتيجة بأنها "ضربة تعاقب بشدة سياسات الحكومة التي يحكم مواطنونا بقسوة على تأثيرها على أرض الواقع، فالضرائب ترتفع على الطبقة المتوسطة وأصحاب المعاشات، وهناك انفجار غير مسبوق في الهجرة والجريمة".

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وعلى الرغم من خسارة حزب ماكرون مقعدين، إلا أنه لا يزال يسيطر على 309 مقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 عضوا لكن شعبية ماكرون شهدت تراجعا منذ توليه السلطة.

وأجريت هذه الانتخابات الجزئية بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية بفرنسا بطلان نتائجها التي أُعلنت العام الماضي.

المصدر: رويترز

أحمد باديان