سيئول تمنع 36 ألف أجنبي من حضور الأولمبياد الشتوي

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن وكالة الاستخبارات الوطنية قررت منع 36 ألف أجنبي من دخول البلاد لحضور دورة الألعاب الأولمبية لدواع أمنية.

ونقلت الوكالة عن النائب الكوري الجنوبي لي وان-يونغ، العضو في اللجنة الاستخبارية البرلمانية، قوله: "وكالة المخابرات أبلغت نوابا بأنها تتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية لتعزيز إجراءات التحقق من هويات الأجانب كخطة لمكافحة الإرهاب خلال الأولمبياد".

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وتبدأ دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ يوم الجمعة القادم، وتنتهي يوم الـ25 فبراير/شباط الجاري، وتقول سيئول إنها خصصت 60 ألف شخص لضمان سلامة الأولمبياد.

المصدر: رويترز

أحمد باديان