قس مناهض للمثليين يفوز بالدورة الأولى لانتخابات كوستاريكا الرئاسية!

أظهرت نتائج فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كوستاريكا، الأحد، تقدم القس الإنجيلي فابريسيو الفارادو، المناهض لـ"زواج المثليين" في البلاد.

وأظهرت النتائج أن الفارادو الذي ينتمي إلى "حزب التجديد الوطني الإنجيلي" حصل على 24.9 % من الأصوات، يليه الوزير السابق كارلوس الفارادو (لا صلة قرابة تربطه بالقس) العضو في الحزب الحاكم "عمل المواطن" بنسبة 21.4 % من أصوات الناخبين.

فيما حصل النائب السابق انطونيو الفاريز (59) عاما من "حزب التحرير الوطني" على 18.9 % من الأصوات.

واتسمت الجولة الأولى للانتخابات بمشاركة كبيرة بلغت 65.9%، وستقام الدورة الثانية في الأول من أبريل/نيسان القادم لتحديد من سيخلف الرئيس الوسطي الحالي غييرمو سولي.

وركزت الحملة الانتخابية لالفارادو بشكل كبير على قضية الزواج بين مثليي الجنس، خاصة بعد قرار أخير للقضاء بشأن المثليين يرى كثيرون أنه قد يؤثر على دول القارة.

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حيث دعت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان كل دول أمريكا اللاتينية إلى الاعتراف بزواج المثليين في ظل التمييز الكبير الذي يواجهونه بالقارة، حسبما ذكرت.

وقالت المحكمة التي تتخذ من سان خوسيه مقرا لها، لحكومة كوستاريكا: "يجب حماية كل الحقوق المدنية المترتبة على علاقات عائلية للأزواج من جنس واحد بدون تمييز عن الأزواج" الآخرين.

المصدر: وكالات

أحمد باديان