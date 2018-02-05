اختناق 8 أشخاص بغاز الكربون جنوب الصين

لقي 8 أشخاص مصرعهم اختناقا بغاز الكربون وأصيب 10 آخرون بالتسمم، نتيجة تسرب من أنابيب الغاز في مصنع للحديد والصلب بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

وقالت السلطات المحلية إن الحادث وقع صباح اليوم الاثنين في خط أنابيب الغاز في المصنع لأسباب لم تتضح تفاصيلها بعد.

وذكرت السلطات أن الحادث تسبب بإصابة 18 شخصا بالتسمم تم نقلهم إلى المستشفى، حيث لقي 8 منهم حتفهم في الحال فيما يزال الآخرون في العناية الطبية المشددة.

وتجري السلطات المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب والمتسببين في الحادث.

يشار إلى أن حادثا مماثلا وقع الأسبوع الماضي في مدينة ليوبانشوي بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين تسبب بمقتل 9 أشخاص اختناقا بغاز الكربون.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله