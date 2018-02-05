الإكوادور تلغي إعادة انتخاب الرؤساء لفترات غير محدودة

أعلن رئيس إكوادور، لينين مورينو، انتصار"الديمقراطية" بعد استفتاء صوتت فيه الأغلبية لعدم إعادة انتخاب الرؤساء لفترات غير محددة .

وقال مورينو في حسابه على "تويتر" الأحد، "اليوم وبشكل قاطع فازت الديمقراطية في التصويت بنعم.. اليوم بات واضحا للجميع أن الديمقراطيين أظهروا المستقبل الذي نريده لأطفالنا، انتصار "نعم" هو انتصار البلاد".

وشكر مورينو الشعب على مشاركته في التصويت وقال، "لن يحكم ذات الأشخاص البلاد طوال الوقت.. الساسة القدامى لن يعودوا مجددا، يجب تغييرهم".

وبعد فرز نتائج الاقتراعات، صوت نحو 65٪ من الناخبين بنعم لصالح إلغاء إمكانية إعادة انتخاب الرؤساء لفترات عديدة، الذي عرضه الرئيس السابق رافائيل كوريا في عام 2015.

وكان الرئيس لينين مورينو طرح إجراء الاستفتاء لتعديل الدستور، فيما اعتبر محللون أنها محاولة لمنع الرئيس السابق رافائيل كوريا، من الترشح للرئاسة مرة أخرى.

يذكر أن كوريا شغل منصب الرئيس لثلاث فترات من 2007 وحتى 2017.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله