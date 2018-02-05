رئيس كوريا الجنوبية يلتقي الرئيس الشكلي لكوريا الشمالية

يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن الاجتماع برئيس وفد كوريا الشمالية إلى أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية كيم يونغ-نام وهو رئيس مجلس الشعب في كوريا الشمالية.

ونقلت صحيفة "Korea Times" عن ممثل البيت الأزرق الرئاسي، قوله: "الرئيس مون سيلتقي بكيم يونغ-نام، في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية"، لافتا إلى أن "مسألة عقد لقاء منفصل بين مون ورئيس الوفد الكوري الشمالي لا تزال محل نقاش".

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وأشار إلى أن بلاده "لم تتلق أي طلب من قبل الجانب الكوري الشمالي إلى الآن بشأن عقد اجتماع منفصل مع الرئيس مون"، إلا أنه في الوقت ذاته اعتبر أن قرار بيونغ يانغ إرسال كيم يونغ-نام، لحفل الافتتاح يدل على "حسن نية" الجانب الكوري الشمالي.

ومن المقرر أن تبدأ الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ يوم الجمعة القادم، وتنتهي يوم الـ25 فبراير/شباط الجاري، وتأمل حكومة سيئول في عقد محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان