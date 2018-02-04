بيونغ يانغ تتهم وزير الدفاع الكوري الجنوبي بعرقلة الانفراج بين الكوريتين

وجهت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، انتقادا لاذعا لوزير الدفاع الكوري الجنوبي "سونغ يونغ مو"، متهمة إياه بمحاولة إحباط الانفراج الحاصل بين الكوريتين.

ووصفت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم الحزب الحاكم، سونغ بـ " الخروف الأجرب والخائن"، مشيرة إلى أن تصريحاته المتعلقة بالسلاح النووي ضد بيونغ يانغ، تفسد المناخ صعب المنال لتحسين العلاقات بين الجارتين.

وقالت الصحيفة: "ذلك العمل الطائش الصادر عن سونغ النابع من كراهية وعداء متأصلين تجاه بلادنا، قد يحبط جهود تحسين العلاقات بين الكوريتين".

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وأشارت الصحيفة إلى أن سونغ، قال في وقت سابق إنه إذا استخدمت كوريا الشمالية "أسلحة نووية" ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فإنها "ستمسح من على وجه الأرض".

وتشهد العلاقات بين الكوريتين تعاونا فيما يخص الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستعقد في "بيونغ شتانغ" الأسبوع المقبل، إلا أن كوريا الشمالية حذرت مرارا من محاولة واشنطن وبعض وسائل الإعلام والسياسيين المحافظين في سيئول، من محاولة تخريب جهود السلام التي يبذلها الجانبان.

المصدر: شينخوا

أحمد باديان