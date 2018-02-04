روحاني: العقيدة النووية الأمريكية الجديدة تهديد لروسيا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "الأمريكيين يهددون الروس دون خجل بسلاح نووي جديد"، وذلك بعدما نشرت واشنطن وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لخطة تعزيز قدراتها النووية.

وأضاف روحاني في خطاب تلفزيوني اليوم الأحد: "نفس الأشخاص الذين من المفترض أنهم يعتقدون أن استخدام أسلحة الدمار الشامل جريمة ضد الإنسانية.. يتحدثون عن أسلحة جديدة لتهديد منافسيهم بها أو لاستخدامها ضدهم".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر في وقت سابق على حسابه في "تويتر" من أن الوثيقة الأمريكية تهدد "بجعل البشرية أقرب إلى الفناء".

وركزت العقيدة الأمريكية النووية الجديدة على روسيا بشكل أساسي، باعتبارها تعمل على تحديث وتوسيع قدراتها النووية وغيرها من الأنظمة الاستراتيجية، ما يؤكد "عزمها على العودة إلى مجابهة القوى العظمى"، بحسب مسؤولين أمريكيين، غير أن الوثيقة ذكرت كذلك الصين وإيران وكوريا الشمالية.

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وأعربت الخارجية الروسية عن خيبة أملها العميقة إزاء التوجه المعادي لروسيا الذي اتسمت به العقيدة النووية الأمريكية الجديدة، مؤكدة أن التهم المنسوبة لروسيا لا تمت للواقع بصلة.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله