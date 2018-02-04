خبير: أمريكا تتراجع أمام روسيا والصين عسكريا

اعتبر خبير أمني أمريكي أن بلاده عاجزة عن صد ما تواجهه من تهديدات في العالم المعاصر، مشيرا إلى أن روسيا تتقدم على الولايات المتحدة من حيث القدرات العسكرية من الاتجاه الأوروبية.

وقال كبير الباحثين في مركز الأمن الأمريكي الجديد نول شاري، في تقرير ألقاه أمام لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، واطلعت RT عليه: "يؤسفني أن أقر بأن الجيش الأمريكي غير جاهز لصد التهديدات التي نواجهها اليوم".

وبحسب شاري، فإن موسكو بكين تشكلان تحديا لواشنطن، حيث تهدد الصين القواعد الأمريكية بـ"مئات الصواريخ المجنحة وبأكثر من 1000 صاروخ باليستي"، في حين تتقدم روسيا على الولايات المتحدة على المسرح الأوروبي في عدة أنواع الأسلحة.

قدرة الولايات المتحدة على تأمين وجودها العسكري في غرب المحيط الهادئ مستمرة في التهاوي، وتواجه القوات الأمريكية في أوروبا مشاكل مشابهة، فالولايات المتحدة تتراجع هنا أمام روسيا، التي تستثمر موارد أكثر، مقارنة بنا، في تطوير قدرتها على توجيه ضربات عالية الدقة على مسافات بعيدة، وفي تحديث أنظمة الدفاع الجوي الشاملة ووسائل الحرب الإلكترونية وأساليبها.

واقترح شاري تغيير هيكل النفقات العسكرية، حيث يرى أنه من الضروري توظيف أموال أكبر في صنع قاذفات استراتيجية، وطائرات مسيرة خفية ووسائل دفاع في الحرب الإلكترونية.

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المصدر: RT

متري سعيد