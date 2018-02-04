مقتل 100 مسلح خلال 24 ساعة على يد القوات الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 100 مسلح على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية،أثناء عمليات نفذتها القوات الأفغانية في كافة أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة دولت وزيري، إن "المسلحين قتلوا في ولايات فرياب، وقندهار، وغزني، وننغارهار، وهلمند، وميدان وردك، ولوغار".

وأضاف المتحدث أن القوات الأمنية خلال عملياتها حققت العديد من الإنجازات، كما قامت بمصادرة أسلحة تابعة للمسلحين".

ولم يذكر متحدث باسم الوزارة ما إذا تكبدت قوات الأمن أي خسائر.

المصدر: تولو نيوز







