البرلمان الياباني يتدرب على مواجهة الصواريخ الكورية

قرر أعضاء مجلس نواب في البرلمان الياباني، التدرب على عمليات الإجلاء على خلفية التجارب الصاروخية التي تنفذها كوريا الشمالية المجاورة.

وقالت قناة إن اتش كي التلفزيونية، إنه يجري حاليا وضع تعليمات إجلاء أعضاء البرلمان في حالة الطوارئ.

وهذه الحالة تفرض على جميع النواب البالغ عددهم 465 مغادرة مبنى البرلمان فور بدء عمل منظومة J-Alert التي تنذر بخطر سقوط صواريخ قد تتسبب بانهيار في المباني أو الإصابة بشظايا الزجاج المحطم.

وفي السابق تدرب أعضاء البرلمان على كيفية التصرف في حال وقوع هزات أرضية وزلازل قوية وكانت التعليمات تفرض عليهم ارتداء الخوذات الواقية والبقاء في قاعة الجلسات.

وتشهد شوارع طوكيو والمدن اليابانية الأخرى، منذ فترة، إجراء تمارين على كيفية التصرف لدى سقوط صواريخ كورية شمالية.

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ومن المعروف أن بيونغ يونغ تنفذ منذ سنوات بشكل دوري تجارب إطلاق صواريخ تحلق فوق اليابان ويسقط بعضها في المياه الإقليمية اليابانية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين